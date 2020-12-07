Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 202 kişi ve işletmeye ceza
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Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 202 kişi ve işletmeye ceza

07.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:56
Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 202 kişi ve işletmeye ceza

Manisa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 202 kişi ve işletmeye, toplam 275 bin 850 lira ceza kesildi.

Manisa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 202 kişi ve işletmeye, toplam 275 bin 850 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık Cuma saat 21.00'dan bugün saat 05.00'e kadarki süreçte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelinde 399 personelin katılımıyla denetimler yapıldı.

Denetimler sırasında kısıtlamaya uymadığı tespit edilen 202 kişi ve işletmeye toplam 275 bin 850 lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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