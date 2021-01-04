Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 950 bin 115 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 950 bin 115 lira ceza

04.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:28
Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 950 bin 115 lira ceza

Manisa'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde toplam 950 bin 115 lira ceza kesildi.

Manisa'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde toplam 950 bin 115 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde 131 ekip ve 388 personel görev yaptı.

Kent genelinde yapılan denetimlerde 133 işletmeye 112 bin 284 lira, kısıtlamaya uymayan 302 kişiye ise 837 bin 831 lira olmak üzere toplam 950 bin 150 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Çağla Şıkel Enis Arıkan Yılmaz Erdoğan Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Erol Bulut Metin Oktay Abdullah Avcı Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 950 bin 115 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 14:28:23. #1.14#
title