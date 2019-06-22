Manisa'da silahlı yaralama
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi bacaklarından silahla yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi bacaklarından silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Habil Güler (46), Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki evine girmek istediği sırada motosikleti ile yanına yaklaşan kasklı ve kimliği belirsiz bir kişi tabanca ile iki el ateş etti.
Bacaklarından yaralanan Güler, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güler'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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