Manisa'da şiddetli yağış nedeniyle bazı araçlar trafikte mahsur kaldı
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Manisa'da şiddetli yağış nedeniyle bazı araçlar trafikte mahsur kaldı

02.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:54
Manisa'da şiddetli yağış nedeniyle bazı araçlar trafikte mahsur kaldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, etkili sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, etkili sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran yağmur dolayısıyla yollarda biriken sular, araçların trafikte ilerlemesini zorlaştırdı.

Trafikte mahsur kalan bazı araçlar, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Akgedik Mahallesi'nde de yolda kalan araçlar çekiciyle kurtarıldı. Biriken sular nedeniyle ilerleyemeyen bir otomobildeki kadın ve bebeği ise vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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