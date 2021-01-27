Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı
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Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı

27.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:03

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir caminin minaresi, şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir caminin minaresi, şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Sanayi Camisinin minaresi gece saatlerinde sokağa düşerek parçalandı. Minarenin şerefesinin isabet ettiği bir iş yeriyle çevrede park edilmiş araçlarda hasar oluştu.

Sanayi esnaflarından Altan Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cami çevresinde işlek sokakların bulunduğunu belirterek, "Bu minare gündüz devrilmiş olsaydı daha kötü şeyler olurdu. Buradan yüzlerce araç ve insan geçiyor. Minarenin yıkılmasına üzüldük ama buna da şükür." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, minare enkazının kaldırılması için çalışma başlattı.

Öte yandan şiddetli rüzgar nedeniyle Horozköy Caddesi'nde bir apartmanın çatısı uçtu, Barbaros Mahallesi'nde de bir dolmuş durağı yıkıldı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı
Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı
Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı
Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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