Manisa'da şehit Onur Karakaya'nın adının verildiği park açıldı
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Manisa'da şehit Onur Karakaya'nın adının verildiği park açıldı

18.03.2021 19:41 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:46
Manisa'da şehit Onur Karakaya'nın adının verildiği park açıldı

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, 1 sene önce bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın adının verildiği parkın açılışı memleketi Turgutlu'da yapıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, 1 sene önce bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın adının verildiği parkın açılışı memleketi Turgutlu'da yapıldı.

Turgutlu Belediyesince Avşar Mahallesi'nde gerçekleştirilen parkın açılışında konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, oluşturdukları parka kahraman Mehmetçik Onur Karakaya'nın ismini vererek ölümsüzleştirdikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Akın, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için hiç düşünmeden hayatını feda eden kahramanlarımızın isimlerini Turgutlu'muzun her noktasında yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Belediye tarafından Avşar Mahallesi'nde inşa edilen, içerisinde ağaçlandırma sahası, oturma alanları ve çocuk oyun alanının bulunduğu parkın açılışına Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, İl Jandarma Alay Komutanı Yardımcısı Bahri Bostancı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, şehidin babası İbrahim ve annesi Ümmü Karakaya, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, mahalle muhtarları, daire müdürleri ile vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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