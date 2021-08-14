Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı.

İzmir-Uşak kara yolu Yurtbaşı Mahallesi mevkisinde Metin Sezer (45) idaresindeki 45 YB 5781 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ve araçta sıkışan Yasemin Sezer (48) ile Nisan Sezer (16) Kula Devlet Hastanesine, sürücü Metin Sezer Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Sezer'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu
Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahmut Özer Hulusi Akar İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Kibariye Acun Ilıcalı Aytaç Şaşmaz
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Fatih Terim Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 14:17:21. #1.15#

title