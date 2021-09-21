Manisa'da sağlık personeline 'psikolojik ilk yardım eğitici eğitimi' verilecek - Haberler
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Manisa'da sağlık personeline "psikolojik ilk yardım eğitici eğitimi" verilecek

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'da sağlık personeline

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık personeline yönelik "psikolojik ilk yardım eğitici eğitimi" verileceği bildirildi.

MANİSA (AA) - Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık personeline yönelik "psikolojik ilk yardım eğitici eğitimi" verileceği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, sağlık personeline "psikolojik ilk yardım eğitici eğitimi" verilmesi amacıyla hazırlanan "Yarına Umutla" adlı projenin, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklendiği belirtildi.

Proje kapsamında, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Konferans salonunda, kamu hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezi, Kovid-19 servisi, evde sağlık hizmetleri, palyatif bakım ünitesi, onkoloji servisleri ile yaşlı ve engelli polikliniğinde görev yapan toplamda 50 sağlık personeline, 3 gün süreyle eğitici eğitimi verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, hazırladıkları eğitimle Kovid-19 salgını sürecinde gerekli görülen hasta ve çalışanlara psikolojik ilk yardım sağlamayı, bireylerde oluşan depresyon, kaygı bozukluğu, panik atak gibi psikolojik rahatsızlıkların önüne geçmeyi amaçladıklarını kaydetti.

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
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