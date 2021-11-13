Manisa'da Roma dönemine ait lahit ele geçirildi
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da, Roma dönemine ait lahit ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
MANİSA (AA) - Manisa'da, Roma dönemine ait lahit ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehzadeler ilçesindeki bir bağ evinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.
İkametteki aramada Roma dönemine ait lahit bulundu.
Lahit müze müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, gözaltına alınan S.D, H.K. ve Y.D. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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