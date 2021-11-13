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Manisa'da Roma dönemine ait lahit ele geçirildi

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da Roma dönemine ait lahit ele geçirildi

Manisa'da, Roma dönemine ait lahit ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'da, Roma dönemine ait lahit ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehzadeler ilçesindeki bir bağ evinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

İkametteki aramada Roma dönemine ait lahit bulundu.

Lahit müze müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, gözaltına alınan S.D, H.K. ve Y.D. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

ROMA DÖNEMİNE AİT LAHİT PARÇASINI SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

ROMA DÖNEMİNE AİT LAHİT PARÇASINI SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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