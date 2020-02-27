Manisa'da pompalı tüfekle vurulan kişi öldü
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı kırsal Kumkuyucak Mahallesi'nde yaşayan İsmail A, aralarında husumet olduğu belirtilen Mintaz Kargın'a (50) köy meydanındaki kahvehanede pompalı tüfekle ateş ettikten sonra 45 P 2935 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mintaz Kargın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaklaşık 2 yıl önce cezaevinden tahliye edilen evli ve 2 çocuk babası Kargın'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından adli tıp morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, zanlının yakalanması için çalıma başlattı.
Kaynak: AA