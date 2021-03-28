Manisa'da otomobille çaydan geçerken mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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Manisa'da otomobille çaydan geçerken mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Haluk Satır - Haberler | Güncel
Manisa'da otomobille çaydan geçerken mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesi Seyitahmet Mahallesi'nde otomobille çaydan geçerken mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Manisa'nın Akhisar ilçesi Seyitahmet Mahallesi'nde otomobille çaydan geçerken mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gönenç Dalçam ve beraberindeki ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, 45 HA 0010 otomobille kentte etkili olan sağanağın ardından su seviyesi yükselen Gürdük Çayı'ndan geçerken mahsur kaldı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma ile otomobildeki 2 kişiyi kurtardı.

Otomobil itfaiye aracına bağlanarak bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kurtarılanlar kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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