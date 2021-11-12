Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi'ndeki benzin istasyonuna girmek isteyen Mehmet Uçar'ın kullandığı 45 RA 4870 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yunus Emre yönetimindeki 45 RA 8860 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yunus Emre yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi.
Kula Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yunus Emre'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.