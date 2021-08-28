Manisa'da otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
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Manisa'da otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

Manisa'da otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Soma ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Soma-Savaştepe Karayolu Yağcıllı yol ayrımı mevkiinde M.E.G'nin kullandığı 35 ATC 823 plakalı otomobil ile karşı şeritten Soma istikametine doğru seyir eden R.Ö.'nün kullandığı 06 BOP 882 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Sürücüler yaralı olarak Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.E.G. hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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