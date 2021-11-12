Manisa'da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 6 yaralı - Haberler
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Manisa'da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Sezgin Özdemir - Haberler | Güncel
Manisa'da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

MANİSA'nın Soma ilçesinde, otomobilin traktörün römorkuna arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

SOMA, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Soma ilçesinde, otomobilin traktörün römorkuna arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Soma- Savaştepe yolunun Hatun Mahallesi mevkisinde meydana geldi. C.Ö. (65) yönetimindeki 10 ABJ 686 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan İ.Ç.'nin (46) kullandığı 45 HB 1198 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör sürücüsü İ.Ç. kaza yerinde yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü C.Ö. ile D.Ö. (61), G.Ç. (33) Z.Ç. (33), Ü.Ö. (5) ve R.Ç. (8) ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Manisa'da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Manisa'da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Sezgin Özdemir - Son Dakika Haberleri

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