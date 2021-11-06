Manisa'da otomobil takla attı, sürücü kurtarılamadı
Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Ankara-İzmir E-96 Devlet Karayolu Valeks kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden, İzmir istikametine gitmekte olan Ramazan Karakuzu (32) yönetimindeki 45 V 0606 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Karakuzu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Karakuzu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
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