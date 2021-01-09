Manisa'da ormanlık alanda baygın bulunan kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Selendi ilçesinde hakkında kayıp başvurusu yapılan kişi, ormanlık alanda baygın bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde hakkında kayıp başvurusu yapılan kişi, ormanlık alanda baygın bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde evinden ayrılan H.D'den (82) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Arama çalışması başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.D'yi evinden 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda baygın durumda buldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Selendi Devlet Hastanesine kaldırılan H.D, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır