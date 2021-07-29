Soma'da orman yangını başladı, 8 arazöz müdahale ediyor
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Soma'da orman yangını başladı, 8 arazöz müdahale ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye'de onlarca noktada başlayan yangınlar boğuşurken Manisa'nın Soma ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı tarihi Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın başladı.

VATANDAŞLAR VE İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Yangının başlaması üzerine vatandaşlar ve jandarma ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, Orman işletmeye bağlı 8 arazöz de söndürme çalışmalarına başladı. Ekipler, yerleşim yeri yakınında çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Soma'da orman yangını başladı, 8 arazöz müdahale ediyor
Soma'da orman yangını başladı, 8 arazöz müdahale ediyor
Soma'da orman yangını başladı, 8 arazöz müdahale ediyor
Soma'da orman yangını başladı, 8 arazöz müdahale ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sarıpınar

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