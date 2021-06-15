Manisa'da mısır tarlası içinde 168 kök Hint keneviri bulundu
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Manisa'da mısır tarlası içinde 168 kök Hint keneviri bulundu

Manisa'da mısır tarlası içinde 168 kök Hint keneviri bulundu
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 168 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 168 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında Halitpaşa Mahallesi Aşağıtepecik mevkisinde mısır ekili tarla içinde 168 kök Hint keneviri bitkisi bulundu.

Gözaltına alınan A.K.(65), ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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