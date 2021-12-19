Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / İrfan Anlayanoğlu - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 27 farklı suçtan hakkında 60 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 27 farklı suçtan hakkında 60 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

"Kamu malına zarar verme", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "silahla yağma", "nitelikli hırsızlık", "görevli memura mukavemet" gibi 27 farklı suçtan dolayı hakkında 60 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. (29) Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemin ardından adli mercilere çıkarılan hükümlü, cezaevine gönderildi.

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AA / İrfan Anlayanoğlu - Son Dakika Haberleri

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