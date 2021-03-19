Manisa'da kaybolan adam Gediz Nehrinde aranıyor
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Manisa'da kaybolan adam Gediz Nehrinde aranıyor

19.03.2021 02:08 | Son Güncelleme: 19.03.2021 02:13

Manisa'da kaybolan adam Gediz Nehrinde aranıyor Kaybolan adam için hem havadan hem de su altından arama çalışmaları başlatıldı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Gediz Nehri kenarında aracı terkedilmiş şekilde bulunan yaşlı adam için arama çalışmaları başlatıldı.

Manisa'da kaybolan adam Gediz Nehrinde aranıyor

Kaybolan adam için hem havadan hem de su altından arama çalışmaları başlatıldı

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Gediz Nehri kenarında aracı terkedilmiş şekilde bulunan yaşlı adam için arama çalışmaları başlatıldı. Nehre düştüğü şüphelenilen yaşlı adamın bulunması için hem drone ile havadan hem de sualtı ekipleriyle hem de karadan arama çalışmaları sürüyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde yaşayan Muammer Akkaya dün sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Çocukları önce çevrede arama yaparken, Muradiye Mahallesi'ndeki Gediz Nehri köprüsünün kenarında 45 KS 828 plakalı aracı bulundu. Arabasının etrafında yapılan aramalarda da Akkaya'dan bir ize rastlanılamayınca durum jandarma ekiplerine haber verildi. Gediz Nehri ve çevresinde jandarma, AFAD, AKUT, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Arama ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı. AFAD ekipleri hem drone ile havadan hem de karadan arama çalışmaları yaparken, sualtı ekipleri ise nehrin yaklaşık 2 kilometrelik alanında arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kayıp Muammer Akkaya'dan yaklaşık 24 saattir henüz bir ize rastlanılamadı.

Manisa'da kaybolan adam Gediz Nehrinde aranıyor
Manisa'da kaybolan adam Gediz Nehrinde aranıyor
Manisa'da kaybolan adam Gediz Nehrinde aranıyor
Manisa'da kaybolan adam Gediz Nehrinde aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT YENİÇAĞ

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