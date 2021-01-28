Manisa'da karla mücadele çalışmaları

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla ilgili mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla ilgili mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kar yağışının etkili olduğu, Yunusemre, Turgutlu, Kula, Kırkağaç, Saruhanlı, Demirci, Gördes ve Akhisar ilçeleri ve Spil Dağı Milli Parkında tuzlama ve yol açma çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır