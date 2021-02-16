Kar yağışı 3. gününde de etkisini sürdürüyor

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Manisa'nın yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan kar yağışı, 3. gününde de etkisini sürdürüyorSoma ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezinden yüksek kesimli kırsal mahalleler giden yollar ile Soma - Savaştepe Karayolunda, Soma Belediyesi, Karayolları ile Manisa Büyükşehir...

Manisa'nın yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan kar yağışı, 3. gününde de etkisini sürdürüyor

Soma ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezinden yüksek kesimli kırsal mahalleler giden yollar ile Soma - Savaştepe Karayolunda, Soma Belediyesi, Karayolları ile Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısının ardından, ekiplerin teyakkuza geçtiğini Pazar gününden bu yana karla mücadelesi devam ettiğini bildirdi.

Başkan Tulup, kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için başta araç ve yaya trafiği olmak üzere yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptıklarını ve kapanan kırsal mahalle güzergahlarında da çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer