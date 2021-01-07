Manisa'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
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Manisa'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

07.01.2021 20:49 | Son Güncelleme: 07.01.2021 20:52
Manisa'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Halitpaşa Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Develi Mahallesi Boyayarı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirtilen adrese operasyon düzenleyen jandarma, O.Y. (36), B.E. (51) ve İ.G'yi (50) suçüstü yakaladı. 3 jeneratör ve 2 kazmaya da el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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