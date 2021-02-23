İş yerine ateş açan şüpheli aranıyor

Bu bina Türkiye'de! Gören bir daha bakıyor, vatandaşlar daire almak için sıraya girdi

Açılışta talebi iki kez geri çevrilince sinirlendi: Firma bu işlerde mahir değil mi?

İdamını beklerken kalp krizinden ölen kadın yine de asıldı! Nedeni olaydan daha canice

Sokak ortasındaki infazın ardından yasak aşk çıktı! İkisi de evli ve çocukluymuş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi, ilçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi 5793. Sokak'ta kentin tanınan iş adamlarından Arif Koşar'ın iş yerine tabancayla art arda ateş ettikten sonra olay yerinden koşarak kaçtı.

Silahlı saldırı esnasında aralarında Arif Koşar'ın da bulunduğu iş yeri çalışanları olayda yara almadı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevredeki delilleri toplayan ve güvenlik kamerasını inceleyen polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram