Manisa'da iki küçük kız çocuğuna inşaatta taciz iddiası

Taciz şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir inşaat alanında 6 ve 8 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Salihli'nin Beşeylül Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaat alanında F.K. ve R.Y. isimli iki kız çocuğu cinsel istismara uğradı. Olayın ardından evlerine giden iki çocuk, durumu aileleri ile paylaştı. Ailelerin şikayetçi olması üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, bölge genelinde geniş çaplı çalışma başlattı. Belirlenen eşkal üzerinde iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Hüseyin G. olduğunu tespit etti. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edildi. Hüseyin G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.