Manisa'da hayvan hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 4 zanlı tutuklandı.
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 4 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Karabük, Karahallı ve Baraj küme evleri mevkilerinde farklı tarihlerde 10 küçükbaş hayvan çalındı.
Hayvan sahiplerinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, zanlıların, çaldıkları hayvanları Akhisar ilçesinde sattığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda E.K, N.K, E.G. ve E.G, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.