Manisa'da halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Haluk Satır - Haberler | Güncel
Manisa'da halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

1 Nisan şakası gibi! İzmir ve Manisa nisan ayında beyaza büründü
1 Nisan şakası gibi! İzmir ve Manisa nisan ayında beyaza büründü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih K. idaresindeki 45 D 0148 plakalı otobüs, Lale Meydanı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Melahat Sağlık'a (73) çarptı. Yaşlı kadın, çarpmanın etkisiyle düşerek otobüsün altında kalarak sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından otobüsün altından çıkarılan yaşlı kadın, sağlık ekipleri tarafından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza sonrasında şoka giren otobüs şoförü Fatih K. yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Otobüs sürücüsü de sağlık ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Acun Ilıcalı Bahar Candan Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Manisa'da halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 18:17:37. #1.14#
title