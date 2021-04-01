Manisa'da halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih K. idaresindeki 45 D 0148 plakalı otobüs, Lale Meydanı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Melahat Sağlık'a (73) çarptı. Yaşlı kadın, çarpmanın etkisiyle düşerek otobüsün altında kalarak sıkıştı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından otobüsün altından çıkarılan yaşlı kadın, sağlık ekipleri tarafından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza sonrasında şoka giren otobüs şoförü Fatih K. yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
Otobüs sürücüsü de sağlık ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır