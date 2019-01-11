Manisa'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: 1 Yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mestan E'nin (28) kullandığı 20 F 3754 plakalı kamyon, Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi mevkinde, yağmur yağışı sonrası kara yoluna akan çamur nedeniyle kontrolden çıktı.
Kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA