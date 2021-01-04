Manisa'da hafif ticari araç tarlaya devrildi: 7 yaralı
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Manisa'da hafif ticari araç tarlaya devrildi: 7 yaralı

04.01.2021 19:45 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:45
Manisa'da hafif ticari araç tarlaya devrildi: 7 yaralı

Manisa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Manisa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.Ş'nin (43) kullandığı hafif ticari araç, Derici Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü F.Ş. ile araçta bulunan N.Ş. (44), F.T. (36), S.T. (39), A.Ş. (32), A.Ü.T. (15) ve E.D.T. (8) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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