Manisa'da evi yanan kişiyi itfaiye kurtardı
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Manisa'da evi yanan kişiyi itfaiye kurtardı

19.02.2021 22:55 | Son Güncelleme: 19.02.2021 22:58
Manisa'da evi yanan kişiyi itfaiye kurtardı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde çıkan yangında ev sahibini itfaiye kurtardı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde çıkan yangında ev sahibini itfaiye kurtardı.

Güneş Mahallesi 399 Sokak'ta Veli Uysal'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sahibi Uysal'ın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi Veli Uysal itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç ile yanan evden kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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