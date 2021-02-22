Manisa'da emniyetin öğrenci ve velilere yönelik projeleri tanıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manisa'da emniyetin öğrenci ve velilere yönelik projeleri tanıtıldı

22.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:09
Manisa'da emniyetin öğrenci ve velilere yönelik projeleri tanıtıldı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilecek "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Siberay" ve "Gelecek Ellerimizde" adlı projeler tanıtıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilecek "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Siberay" ve "Gelecek Ellerimizde" adlı projeler tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Brifing Salonu'ndaki tanıtım etkinliğine, Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Birol Muslu da katıldı.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesiyle, uyuşturucu ile mücadele, "Siber Ay" projesi ile siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, "Gelecek Ellerimizde" projesi ile 18 yaşından küçüklerin suça karışmalarının önüne geçilmesi konularında çalışma yapılacağı belirtildi.

Projeler kapsamında kent genelinde bulunan 434 okulda, 20 bin 400 öğrenci ve ailelerine ulaşılması hedeflendiği de belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum Özlem Zengin Fahrettin Koca
Magazin Alişan Özge Özder Toygun Ateş Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Erol Bulut Hüseyin Göçek Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da emniyetin öğrenci ve velilere yönelik projeleri tanıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 17:26:13. #1.16#
title