Manisa'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Haberler » Güncel » Manisa'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Haber

Manisa'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

20.01.2020 18:24 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:30
Manisa'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

'nın ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, Alaşehir çevre yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada yaklaşık 5 gram kokain ve esrar bulundu, M.Ö. (40) ve G.M. (37) gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler