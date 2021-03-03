Manisa'da darbedildiği iddiasıyla şikayette bulunan veteriner hekime destek açıklaması
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Manisa'da darbedildiği iddiasıyla şikayette bulunan veteriner hekime destek açıklaması

03.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:35
Manisa'da darbedildiği iddiasıyla şikayette bulunan veteriner hekime destek açıklaması

Sen Manisa Şube Başkanı Ali Tekin, ilçede hayvan aşılaması sırasında çiftlik sahibinin oğlu tarafından darbedildiği suçlamasıyla şikayette bulunan üyelerine hukuki destek vereceklerini belirtti.

Sen Manisa Şube Başkanı Ali Tekin, ilçede hayvan aşılaması sırasında çiftlik sahibinin oğlu tarafından darbedildiği suçlamasıyla şikayette bulunan üyelerine hukuki destek vereceklerini belirtti.

Hükümet konağı önünde kurum personeli ve sendika üyeleriyle basın açıklaması yapan Tekin, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü veteriner hekimi Burak Rahim İnan'ın aşılama programı kapsamında 26 Şubat'ta Güveli Mahallesindeki bir besi çiftliğinde darbedildiğini savundu.

Besi çiftliğinin sahibinin oğlu Ö.A'nın saldırısına uğrayan İnan'ın tehdit edildiğini ve darp raporu alarak şikayette bulunduğunu aktaran Tekin, "Görev başındaki personele yapılan şiddeti kınıyoruz. Sendika olarak meslektaşımıza hukuki süreçte her türlü desteği vereceğimizi, sonuna kadar arkadaşımızın ve bütün çalışanların yanında olacağımızı bildiririz." dedi.

Veteriner hekim İnan ise Ö.A'nın bir hayvanın boynuzunun kırılmasından sorumlu tutarak kendisine saldırdığını belirterek, "3,5 yıllık memurum bugüne kadar böyle bir şey yaşamadım. Çok şükür elinde kesici bir alet yoktu. Yoksa bugün belki de burada olamazdım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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