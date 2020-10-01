Manisa'da Covid-19 tedbirleri kapsamında denetleme
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Manisa'da Covid-19 tedbirleri kapsamında denetleme

01.10.2020 15:38 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:43
Manisa'da Covid-19 tedbirleri kapsamında denetleme

Manisa'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetleme yapıldı.

Manisa'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetleme yapıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, başkanlığında korona virüs tedbirleri kapsamında denetleme yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde Vali Karadeniz, esnaftan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca hazırlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine uygun olarak faaliyetlerine devam etmelerini isterken tüm vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması durumunda salgınla mücadelede büyük başarı sağlanacağını ifade etti.

Hürriyet Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetime Vali Karadeniz'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güzgülü, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve yetkililer katıldı. - MANİSA

Manisa'da Covid-19 tedbirleri kapsamında denetleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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