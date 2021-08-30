Manisa'da cinayet gibi Kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
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Manisa'da cinayet gibi Kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı

Manisa'da cinayet gibi Kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nnı Salihli ilçesinde, 3 TIR ile 2 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

MANİSA'nnı Salihli ilçesinde, 3 TIR ile  2 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. 

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu Demirci Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 2 Tır ve 2 otomobile, hızla gelen bir TIR çaptı. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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