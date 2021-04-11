Çiftlikten kaçan koyunlar sahibine teslim edildi

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir besi çiftliğinden kaçtığı belirlenen koyunlar sahibine teslim edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir besi çiftliğinden kaçtığı belirlenen koyunlar sahibine teslim edildi.

Alaşehir'den Baklacı Mahallesine yürüyen Fatih Gürsoy (39) yol üzerinde sahipsiz 20 koyun gördü. Çevrede kimsenin olmadığını fark eden Gürsoy durumu polise bildirdi.

Ekipler yaptıkları çalışmada koyunların Kurtuluş Mahallesi'nde besicilik yapan Ahmet Çelik'e (45) ait olduğunu belirledi.

Koyunlar sahibine teslim edildi.

Fatih Gürsoy, yaptığı açıklamada, "Evine giderken yol üzerinde koyun sürüsüyle karşılaştım. Başında kimseyi göremeyince bunu bir vatandaşlık görevi olarak 155'e haber verdim. Geldiler gereğini yaptılar." dedi.

Koyunlarına kavuşan çiftlik sahibi Çelik ise "Gece saat 01.00 civarında koyunlarım bir şekilde kendi başlarına ağıldan çıkmış. Duyarlı bir vatandaşımız sayesinde polis ekiplerine ihbarda bulunmuş. Bize de polis ekipleri haber verdi. Allah devletimize zeval vermesin. Allah razı olsun. Koyunlarıma kavuştuk." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım