Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı, Hasan Yiğen - Güncel
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KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİManisa'nın Kula ilçesinde kamyonetle çarpışıp, hurdaya dönen otomobilde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yasemin Mısırlı (57), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
MANİSA (DHA) - KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonetle çarpışıp, hurdaya dönen otomobilde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yasemin Mısırlı (57), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hasan YİĞEN/KULA (Manisa),