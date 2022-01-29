Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı (2)

MANİSA (DHA) - KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonetle çarpışıp, hurdaya dönen otomobilde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yasemin Mısırlı (57), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa),