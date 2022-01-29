Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Haberler
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Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı, Hasan Yiğen - Güncel
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Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı (2)

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİManisa'nın Kula ilçesinde kamyonetle çarpışıp, hurdaya dönen otomobilde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yasemin Mısırlı (57), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

MANİSA (DHA) - KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonetle çarpışıp, hurdaya dönen otomobilde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yasemin Mısırlı (57), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa),


Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı (2)

Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Güncel

Manisa, Güncel, Haber

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