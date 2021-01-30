Manisa'da bir otomobilde 175 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Manisa'da bir otomobilde 175 şişe kaçak içki ele geçirildi

30.01.2021 02:49 | Son Güncelleme: 30.01.2021 02:52
Manisa'da bir otomobilde 175 şişe kaçak içki ele geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir otomobile düzenlenen operasyonda 175 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir otomobile düzenlenen operasyonda 175 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak içki getirileceği bilgisini aldı.

Polis ekipleri, S.D'nin kullandığı otomobili, Şehzadeler ilçe girişinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 175 litre kaçak viski ele geçirildi.

Sürücü S.D. gözaltına alınırken, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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