Emlakçılık yapan kadın, iş yerinde tabancayla öldürüldü
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Emlakçılık yapan kadın, iş yerinde tabancayla öldürüldü

11.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 11.12.2020 19:28

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde emlakçılık yapan kadın, iş yerinde tabancayla öldürüldü.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Yeni Mahalle'de emlakçılık yapan Canan Çeviren, emlak ofisine gelen F.İ. tarafından göğünden tabancayla vuruldu.

ZANLI, KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU

Sağlık ekiplerine haber veren F.İ, suç aleti tabancayla karakola giderek teslim oldu. 112 Acil Servis ekipleri, Çeviren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Emlakçılık yapan kadın, iş yerinde tabancayla öldürüldü
Emlakçılık yapan kadın, iş yerinde tabancayla öldürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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