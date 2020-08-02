Manisa'da bayram trafiği havadan denetlendi Manisa'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun fazla olduğu güzergahlar, havadan denetlendi.

Manisa'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun fazla olduğu güzergahlar, havadan denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Akhisar-Gölmarmara-Salihli ve Manisa-Akhisar kara yollarında havadan trafik denetimi yapıldı.

Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle 2 saat süren denetim faaliyetine, karadan da 40 personel destek verdi.

Denetimlerde, bin 32 araç kontrol edildi. Trafik ihlali yaptığı belirlenen 39 araca 23 bin 19 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA