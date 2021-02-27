Manisa'da balçığa saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde balçığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çepnibektaş Mahallesi'nde Pınar Çeri'ye ait inek, bölgede otlarken yağmurlar nedeniyle oluşan balçığa saplandı.

Pınar Çeri, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi.

Ekiplerin halatla bağladıkları inek, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı.

Pınar Çeri, ineğini balçıktan kurtararak kendisine teslim eden ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır