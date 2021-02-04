Manisa'da 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi

Manisa'da polisin düzenlediği operasyonda, kaçak 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi.

Manisa'da polisin düzenlediği operasyonda, kaçak 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Salihli ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde bir kargo firması adına kiralanmış depoda kaçak makaron bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, ülke geneline kargoyla dağıtılmak üzere hazırlanmış kaçak 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi.

Operasyonda, adresteki bir şüpheli ile kargo firmasının acente sahibi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram