Manisa'da 6 kişinin öldüğü 42 kişinin yaralandığı kazada otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da 6 kişinin öldüğü 42 kişinin yaralandığı kazada otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü tutuklandı

Manisa'da 6 kişinin öldüğü 42 kişinin yaralandığı kazada otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Soma ilçesinde 6 Ağustos tarihinde yolcu otobüsünün park halindeki kamyona çarpması sonucu 6 kişinin öldüğü 42 kişinin yaralandığı kazanın yürütülen soruşturması kapsamında otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 6 Ağustos tarihinde yolcu otobüsünün park halindeki kamyona çarpması sonucu 6 kişinin öldüğü 42 kişinin yaralandığı kazanın yürütülen soruşturması kapsamında otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda emniyet şeridinde park etmiş haldeki kamyona yolcu otobüsünün çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan 16 JNC 40 plakalı kamyon sürücüsü Hasan K. jandarmadaki işlemlerinin ardından, 'gerekli tedbirleri almamak ve aracını otoyolda uygunsuz park etmek' iddiasıyla 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'dan Didim'e seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsünün şoförü olan ve kazada ağır yaralanan Fikret H.'nin ise tedavisine Manisa Şehir Hastanesi'nde devam edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Manisa'da 6 kişinin öldüğü 42 kişinin yaralandığı kazada otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

9 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
9 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
Kayıp 3 kızdan ilk ipucu! 11 yaşındaki Nazar'a ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu
Kayıp 3 kızdan ilk ipucu! 11 yaşındaki Nazar'a ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları paylaştı! Tepkiler çığ gibi büyüdü
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları paylaştı! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Bülent Turan Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Haluk Levent Gülben Ergen Aleyna Tilki Berdan Mardini
Spor Mesut Özil Lionel Messi Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da 6 kişinin öldüğü 42 kişinin yaralandığı kazada otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 19:52:56. #1.15#

title