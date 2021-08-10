Manisa'da 6 kişinin öldüğü 42 kişinin yaralandığı kazada otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde 6 Ağustos tarihinde yolcu otobüsünün park halindeki kamyona çarpması sonucu 6 kişinin öldüğü 42 kişinin yaralandığı kazanın yürütülen soruşturması kapsamında otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 6 Ağustos tarihinde yolcu otobüsünün park halindeki kamyona çarpması sonucu 6 kişinin öldüğü 42 kişinin yaralandığı kazanın yürütülen soruşturması kapsamında otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda emniyet şeridinde park etmiş haldeki kamyona yolcu otobüsünün çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan 16 JNC 40 plakalı kamyon sürücüsü Hasan K. jandarmadaki işlemlerinin ardından, 'gerekli tedbirleri almamak ve aracını otoyolda uygunsuz park etmek' iddiasıyla 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'dan Didim'e seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsünün şoförü olan ve kazada ağır yaralanan Fikret H.'nin ise tedavisine Manisa Şehir Hastanesi'nde devam edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı