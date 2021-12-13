59 ton sahte gübre ele geçirildi (2)

AHMETLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ve Alaşehir ilçelerinde 59 ton sahte gübre ele geçirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte gübre sürerek çiftçilerin zarara uğramasına neden olan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ahmetli ilçesinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 26 ton sahte gübre ele geçirildi.

Fenni gübre özelliği taşımayan gübrelerin, piyasada tanınmış firmaların çuvallarıyla ambalajlandığı tespit edildi.

Alaşehir'in Kavaklıdere Mahallesi'ndeki depoda yapılan aramada da 33 ton sahte gübre bulundu.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler A.D. (37), Ş.Ö. (49), M.Y. (30), E.Ö. (22) ve H.K.(43), jandarmadaki işlemlerinin ardından Turgutlu Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin arandığı öğrenildi.