Manisa'da 4 ayaklı doğan civciv telef oldu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir besicinin kuluçkaya koyduğu yumurtadan çıkan 4 ayaklı civciv, 2 gün sonra telef oldu.

Kırsal Büyükbelen Mahallesi'ndeki evinde tavuk besleyen Hacer Han'ın kuluçkaya koyduğu 5 yumurtadan 22 gün sonra civcivler çıktı.

Civcivlerden birinin yürümekte ve beslenmekte zorlandığını fark eden Han, yavruyu kontrol ettiğinde 4 ayaklı olduğunu fark etti.

Durumu yakınlarıyla paylaşan Hacer Han'ın evinde 4 ayaklı civciv olduğunu gören mahalle sakinleri, eve gelerek yavruyu görmek istedi.

Hacer Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah'ın yarattığı bir canlı işte, çok şaşırdık. Doğal bir tavuktu, herhangi bir kimyasal yem yemedi, köy yumurtasıydı. Duyunca görmeye gelen çok kişi oldu, meraktan herkes gelip baktı, fotoğraflarını çektiler. Beslensin diye çok uğraştım. Yürüyemediği için diğer civcivler üzerine basıyordu. Yaşatamadık, bu sabah telef oldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram