Manisa'da 35 ayrı suçtan aranan şüpheli otobüste yakalanarak tutuklandı
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Manisa'da 35 ayrı suçtan aranan şüpheli otobüste yakalanarak tutuklandı

22.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:18
Manisa'da 35 ayrı suçtan aranan şüpheli otobüste yakalanarak tutuklandı

Manisa'da 35 ayrı suçtan aranan şüpheli yolcu otobüsünde yakalanarak tutuklandı.

Manisa'da 35 ayrı suçtan aranan şüpheli yolcu otobüsünde yakalanarak tutuklandı.

Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlara karışan A.A'nın (35) Manisa'ya geleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin bir yolcu otobüsünde seyahat ettiği bilgisi üzerine yol güzergahında önlem alındı.

Yolcu otobüsünü Dibekdere Mahallesi girişinde durduran jandarma ekipleri, kasten yaralama, tehdit ve hırsızlık gibi 35 ayrı suç dosyasından aranan A.A'yı araçta gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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