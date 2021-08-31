Manisa'da 3 kişinin öldüğü katliam gibi kazada tır sürücüsü tutuklandı
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Manisa'da 3 kişinin öldüğü katliam gibi kazada tır sürücüsü tutuklandı

Manisa'da 3 kişinin öldüğü katliam gibi kazada tır sürücüsü tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Manisa'nın Salihli ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen 3'ü otomobil ve 2'si tır olmak üzere toplam 5 araca çarpıp, 3 kişinin ölümüne, 2'si ağır 4 kişinin yaralanmasına neden olan tır sürücüsü Ali Civan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Manisa'nın Salihli ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen 3'ü otomobil ve 2'si tır olmak üzere toplam 5 araca çarpıp, 3 kişinin ölümüne, 2'si ağır 4 kişinin yaralanmasına neden olan tır sürücüsü Ali Civan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Demirci Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kula yönünden, Salihli yönüne giden Ali Civan (40) yönetimindeki 31 K 1060 plakalı mısır yüklü tır, kırmızı ışıkta bekleyen Osman Muslu yönetimindeki 35 GZ 130 hafif ticari araç, Selahattin Sevil (66) yönetimindeki 45 RA 3368 ve Mekki Cem Kavut (51) yönetimindeki 35 AGU 090 plakalı otomobiller ile Erol Bekleyen (41) yönetimindeki 45 SC 9121 ve Alper Kaplan (30) yönetimindeki 33 BRH 23 plakalı tırlara çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Osman Muslu ve eşi Ayşe Muslu ile otomobil sürücülerinden Selahattin Sevil'in eşi Şahver Sevil (64) yaşamını yitirdi. Kazada ölen Muslu çiftinin çocukları Atakan Muslu (14), Şevket Batuhan Muslu (18), otomobil sürücüsü Selahattin Sevil, tır şoförleri Alper Kaplan, Erol Bekleyen ve Ali Civan yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

"MISIRLAR TIRI KAYDIRDI"

Kazada yaralanan tır sürücüsü Ali Civan, tedavi işlemlerinin ardından önce emniyete, daha sonra Salihli Adliyesi'ne sevk edildi. Tır sürücüsü Civan, Salihli Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Öte yandan tutuklanan tır sürücüsü Civan'ın emniyetteki ifadesinde Hatay'dan yüklediği 26.5 ton mısırı Manisa'daki bir fabrikaya götürdüğünü, 55 kilometre hızla giderken önündeki otomobilin ani firen yapması sonucu tırdaki mısırların yola saçılması nedeniyle tırın kaydığını ve bu nedenle önündeki araçlara çarptığını söylediği iddia edildi.

(Behzat Akcan/İHA)

Manisa'da 3 kişinin öldüğü katliam gibi kazada tır sürücüsü tutuklandı
Manisa'da 3 kişinin öldüğü katliam gibi kazada tır sürücüsü tutuklandı
Manisa'da 3 kişinin öldüğü katliam gibi kazada tır sürücüsü tutuklandı
Manisa'da 3 kişinin öldüğü katliam gibi kazada tır sürücüsü tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
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