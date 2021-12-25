Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Haberler
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Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralıMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kavşakta iki otomobil çarpıştı.

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Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Alaşehir-Salihli Karayolu Uzunoğlu İşletmesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Emine Kaplan yönetimindeki 07 ALA 863 plakalı otomobil ile kavşaktan çıkış yapan Meryem Kahyaoğulu yönetimindeki 35 AZ 623 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki otomobildeki 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine durumu sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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