Manisa'da 160 litre kaçak içki ele geçirildi
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Akhisar İlçesinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar İlçesinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri Kayalıoğlu Mahallesi'nde kaçak alkol üretimi yapan şüphelilerin ev ve depolarına düzenlediği baskında 160 litre kaçak içkiye el koydu.
Gözaltına alınan M.A. (72) ile S.T'nin (65) işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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