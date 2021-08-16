Manisa CBÜ Spor Bilimleri Fakültesi için 2 bine yakın başvuru
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Manisa CBÜ Spor Bilimleri Fakültesi için 2 bine yakın başvuru

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Manisa CBÜ Spor Bilimleri Fakültesi için 2 bine yakın başvuru MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı adayların yoğun ilgisiyle başladı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Özel Yetenek Sınavlarına, 2 bine yakın aday başvuru yaptı.

Manisa CBÜ Spor Bilimleri Fakültesi için 2 bine yakın başvuru

MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı adayların yoğun ilgisiyle başladı

MANİSA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Özel Yetenek Sınavlarına, 2 bine yakın aday başvuru yaptı. Aralarında 61 milli sporcunun ve 14 engelli adayın da bulunduğu Özel Yetenek Sınavı, Covid-19 Pandemisine rağmen yoğun bir ilgi ile başladı. Adaylar, 4 gün boyunca devam edecek sınavlarda, farklı branşlardaki hakemlerin gözetiminde, 6 farklı kulvarda ter dökecek.

Covid-19 nedeniyle önlemlerin en üst düzeyde tutulduğu, sosyal mesafe ve gerekli hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleşen sınavlar, kamera takip sistemi ile şeffaf ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü ve Üniversitelerarası Kurul Dönem Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataç, özel yetenek sınavlarını yerinde inceleyerek, küresel pandemiye yönelik alınan önlemleri ve uygulamaları, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan, Genel Sekreter V. Doç. Dr. Bora Canbula, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taş, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Pınar Güzel Gürbüz ve Doç. Dr. Kadir Yıldız ile birlikte inceledi.

Aday öğrencilerle bir süre sohbet eden Rektör Ataç, gelecekleri için ter döken öğrencilere sınavlarında başarılar diledi.

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Manisa CBÜ Spor Bilimleri Fakültesi için 2 bine yakın başvuru
Manisa CBÜ Spor Bilimleri Fakültesi için 2 bine yakın başvuru
Manisa CBÜ Spor Bilimleri Fakültesi için 2 bine yakın başvuru
Manisa CBÜ Spor Bilimleri Fakültesi için 2 bine yakın başvuru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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